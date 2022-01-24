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Росія проведе морські навчання біля Ірландії. Дублін назвав їх небажаними

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія проведе Військово-морські навчання в Ірландському морі. Дублін назвав маневри російського флоту біля узбережжя країни небажаними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ірландське видання Western People.

Військово-морські навчання Росії в Ірландському морі пройдуть на початку лютого в міжнародних водах, але в повітряному просторі, контрольованому Ірландією, і у винятковій економічній зоні країни. Маневри повинні пройти за 240 кілометрів від південно-західного ірландського узбережжя.

Як зазначає видання, відповідно до вимог законодавства Росія заздалегідь поінформувала авіаційну владу Ірландії про плановані навчання.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Коувені заявив, що плани Москви про проведення маневрів не вітаються. "Зараз не час підвищувати військову активність і напруженість в контексті того, що зараз відбувається навколо України", - сказав глава МЗС.

За його словами, в Ірландії немає можливості запобігти проведенню російських військових навчань. Однак, зазначив Коувені, російському послу заявили, що проведення цих маневрів не вітається.

Нагадаємо, у січні-лютому військово-морський флот Росії планує провести військові навчання в трьох морях і двох океанах.

Зазначимо, 24 січня у Середземному морі почалися військові навчання НАТО "Удар Нептуна-2022".

Ірландське море - міжострівне море Атлантичного океану. Знаходиться між островами Великобританія та Ірландія.

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