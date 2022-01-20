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США готові сприяти нормандському формату без участі в ньому, - Блінкен

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Берлін, Четвер 20 січня 2022 17:58
США готові сприяти нормандському формату без участі в ньому, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe / Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Сполучені Штати Америки готові сприяти мирному процесу щодо Донбасу в нормандському форматі без участі в ньому. Вашингтон підтримує даний формат в повній мірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

"Що стосується нормандського формату, то США підтримують його повною мірою. І ми всім дали зрозуміти, в тому числі Росії та Україні, що якщо ми щось може зробити, щоб сприяти мирним зусиллям, ми готові зробити це в будь-який час. Не шляхом приєднання до нормандського формату", - зазначив Блінкен.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виступив за те, щоб США грали одну з головних ролей у нормандському форматі. А також заявив про готовність до залучення Вашингтона до тристоронніх переговорів щодо врегулювання на Донбасі.

Але в грудні 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що нормандський формат за участю України, Росії, Німеччини та Франції залишиться в нинішньому вигляді, а адміністрація американського президента Джо Байдена формує двосторонній трек США-Росія.

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Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен Нормандський формат
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