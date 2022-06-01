Шольц розповів, яке озброєння Німеччина передала Україні

Німеччина передала для українських бійців частину військової допомоги. Проте наразі мова йде лише про боєприпаси.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Tagesspiegel .

Він наголосив, що Німеччина змінила ставлення стосовно постачання зброї в Україну для захисту проти російської агресії.

Наразі федеральний уряд направив на потреби ЗСУ понад 15 тонн боєприпасів, 100 тисяч ручних гранат та більше ніж 5 тисяч протитанкових мін.

Шольц додав, що Берлін працює над процедурою передачі для України важкого озброєння. Мова йде про систему протиповітряної оборони IRIS-T, сучасні самохідні гаубиці та радари стеження.