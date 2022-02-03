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Ізраїль оцінив імовірність повномасштабної війни між Росією та Україною

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 11:46
Ізраїль оцінив імовірність повномасштабної війни між Росією та Україною Фото: голова МЗС Ізраїлю Яір Лапід (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС Ізраїлю Яір Лапід вважає, що ситуація між Україною та Росія не загострюватиметься найближчим часом. Але він стурбований, що ця криза відволікає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які проходять у Відні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Axios.

"Наразі оцінка Ізраїлю така, що ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось почнеться світова війна", - спрогнозував чиновник.

За його словами, Ізраїль перебуває в складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська община у світі перебуває в РФ, а п'ята - в Україні.

"Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи", - додав він.

За його словами, криза між Україною і РФ відволікає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які проходять у Відні.

"Нам би хотілося, щоб США приділили цьому питанню більш пильну увагу, щоб запобігти небезпечним речам", - сказав глава ізраїльського МЗС.

Нагадаємо, Білий дім змінив оцінку можливості вторгнення РФ в Україну.

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