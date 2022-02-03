Ізраїль оцінив імовірність повномасштабної війни між Росією та Україною
Голова МЗС Ізраїлю Яір Лапід вважає, що ситуація між Україною та Росія не загострюватиметься найближчим часом. Але він стурбований, що ця криза відволікає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які проходять у Відні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Axios.
"Наразі оцінка Ізраїлю така, що ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось почнеться світова війна", - спрогнозував чиновник.
За його словами, Ізраїль перебуває в складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська община у світі перебуває в РФ, а п'ята - в Україні.
"Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи", - додав він.
За його словами, криза між Україною і РФ відволікає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які проходять у Відні.
"Нам би хотілося, щоб США приділили цьому питанню більш пильну увагу, щоб запобігти небезпечним речам", - сказав глава ізраїльського МЗС.