Росія продовжує нарощувати військові сили поблизу кордону з Україною. Такі дані слідують з супутникових знімків, вивчених британською компанією Janes, що спеціалізується на обороні та розвідці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначають представники Janes, що попри "обмежену кількість військових на кордоні", РФ може швидко наростити ці сили, відправивши великі формування на поїздах та літаках.

За інформацією Janes, до прикордонних районів з листопада Росією було переміщено танки, артилерійські озброєння та системи протиповітряної оборони.

Разом з тим, за даними Ради безпеки і оборони України, Росія наразі зосередила 122 тисячі військових у межах 200 кілометрів від кордону.

Нагадаємо, в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що президент РФ Володимир Путін не прийняв остаточного рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому в Білому домі вважають, що таке рішення буде приймати тільки Путін.

Зазначимо, що за даними Reuters, Росія за останні тижні направила в тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей десятки тисяч найманців. Таким чином, Москва намагається посилити оборону проти Збройних сил України на тлі зростання напруженості у відносинах між РФ і Заходом.