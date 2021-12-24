Росія продовжує нарощувати військові сили поблизу кордону з Україною. Такі дані слідують з супутникових знімків, вивчених британською компанією Janes, що спеціалізується на обороні та розвідці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією Janes, до прикордонних районів з листопада Росією було переміщено танки, артилерійські озброєння та системи протиповітряної оборони.
Як зазначають представники Janes, що попри "обмежену кількість військових на кордоні", РФ може швидко наростити ці сили, відправивши великі формування на поїздах та літаках.
Разом з тим, за даними Ради безпеки і оборони України, Росія наразі зосередила 122 тисячі військових у межах 200 кілометрів від кордону.
Нагадаємо, в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що президент РФ Володимир Путін не прийняв остаточного рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому в Білому домі вважають, що таке рішення буде приймати тільки Путін.
Зазначимо, що за даними Reuters, Росія за останні тижні направила в тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей десятки тисяч найманців. Таким чином, Москва намагається посилити оборону проти Збройних сил України на тлі зростання напруженості у відносинах між РФ і Заходом.