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У Білому домі вважають, що Росія не прийняла остаточного рішення щодо вторгнення в Україну

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Четвер 23 грудня 2021 20:24
У Білому домі вважають, що Росія не прийняла остаточного рішення щодо вторгнення в Україну Фото: Росія ще не ухвалила рішення щодо нападу на Україну (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вважає, що президент РФ Володимир Путін не прийняв остаточного рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому в Білому домі вважають, що таке рішення буде приймати тільки Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення кореспондента CNN.

"Високопоставлений чиновник США каже, що адміністрація як і раніше вважає, що Путін ще не прийняв остаточного рішення про вторгнення в Україну. Але вони визнають, що це рішення буде приймати тільки Путін. Вони продовжують спостерігати "тривожні" рухи поблизу України", - написав він.

Нагадаємо, у Німеччині вважають малоймовірним є напад РФ на Україну.

Путін вважає, що гарантія ненападу на Україну залежатиме від забезпечення безпеки Росії.

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Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
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