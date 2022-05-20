Росія продовжує дестабілізувати Придністров'я. Поширює фейки про мінування

Російські спецслужби продовжують спроби дестабілізувати ситуацію в невизнаному Придністров'ї. Серед жителів поширюються фейки про мінування у великих містах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

Зазначається, що знову поширюється інформація про мінування об'єктів соціальної інфраструктури у великих містах Придністров'я - Тирасполі, Бендерах, Дубоссарах і Рибниці.

"На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні в Придністров'ї сталася серія провокацій. Так, 27 квітня повідомлялося про стрілянину біля військових складів у селі Колбасна, яке знаходиться поруч з українським кордоном.

Зазначимо, з 14 травня збройні формування Придністров'я переведені на посилений режим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.