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Росія продовжує дестабілізувати Придністров'я. Поширює фейки про мінування

Фото: російські спецслужби продовжують спроби дестабілізувати Придністров'я (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські спецслужби продовжують спроби дестабілізувати ситуацію в невизнаному Придністров'ї. Серед жителів поширюються фейки про мінування у великих містах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

"На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що знову поширюється інформація про мінування об'єктів соціальної інфраструктури у великих містах Придністров'я - Тирасполі, Бендерах, Дубоссарах і Рибниці.

Нагадаємо, у квітні в Придністров'ї сталася серія провокацій. Так, 27 квітня повідомлялося про стрілянину біля військових складів у селі Колбасна, яке знаходиться поруч з українським кордоном.

Зазначимо, з 14 травня збройні формування Придністров'я переведені на посилений режим.

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