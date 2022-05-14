ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Придністров'ї збройні формування перевели на повсякденний режим роботи

Новость на русском →
Субота 14 травня 2022 18:56
У Придністров'ї збройні формування перевели на повсякденний режим роботи Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Придністровські збройні формування були переведені на повсякденний режим роботи зі стану повної боєготовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що, не дивлячись на те, що місцеві збройні формування були переведені на повсякденний режим роботи, загроза для України з боку Придністровського регіону все ще зберігається, адже там базуються російські війська.

"Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності", - сказано у повідомленні Генштаба.

Нагадаємо, станом на 10 травня збройні формування Придністров'я все ще зберігали стан підвищеної бойової готовності.

Також варто зазначити, що "президент" самопроголошеної ПМР Вадим Красносельський заперечив чутки про намір напасти на територію України. Заявив, що війна проти нашої країни, нібито, є неможливою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Приднестровье Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС