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Россия продолжает дестабилизировать Приднестровье. Распространяет фейки о минировании

Фото: российские спецслужбы продолжают попытки дестабилизировать Приднестровье (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские спецслужбы продолжают попытки дестабилизировать ситуацию в непризнанном Приднестровье. Среди жителей распространяются фейки о минировании в крупных городах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вновь распространяется информация о минировании объектов социальной инфраструктуры в крупных городах Приднестровья - Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице.

Напомним, в апреле в Приднестровье произошла серия провокаций. Так, 27 апреля сообщалось о стрельбе возле военных складов в селе Колбасна, которое находится рядом с украинской границей.

Отметим, с 14 мая вооруженные формирования Приднестровья переведены на усиленный режим.

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