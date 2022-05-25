Блокада Росією чорноморських портів призведе до зростання цін на основні товари, - Міноборони Британії

Військово-морська блокада Росією ключових чорноморських портів перешкоджає комерційному судноплавству в цьому районі. Це вже призвело до зростання цін на зерно і викличе подальше зростання на багато продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, з початку війни торговельне судноплавство в Одесі практично припинилося.

У Міноборони Британі вважають, що сухопутні експортні механізми України навряд чи замінять нестачу транспортних потужностей, викликану російською блокадою. В результаті значні запаси українського зерна залишаються на зберіганні і не можуть бути експортовані.

"Бойові дії вже чинили непрямий тиск на світові ціни на зерно. У той час як загроза російської морської блокади як і раніше перешкоджає доступу комерційних суден до українських портів, що виник в результаті дефіцит пропозиції ще більше підвищить ціни на багато основних продуктів",- йдеться в повідомленні.