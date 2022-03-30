Росія продовжила заборону на польоти в центрі та на півдні країни до 7 квітня

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) вшосте продовжила заборону на польоти в 11 аеропортів центральної частини і півдня країни. Цього разу до 7 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
Повідомляється, що до 03:45 за московським часом 7 квітня продовжено заборону польотів в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону і Елісти. Також заборонені польоти в окупований Сімферополь.
Авіакомпаніям як і раніше рекомендується використовувати аеропорти Сочі, Волгограда, Мінеральних Вод, Ставрополя і Москви. Решта аеропортів Росії, включаючи міжнародні, працюють в звичайному режимі.
Зазначимо, обмеження на польоти всередині Росії були введені 24 лютого після вторгнення в Україну.
Нагадаємо, про ситуацію з авіасполученням в країні-агресорі читайте в матеріалі "Подвійні стандарти. Які авіакомпанії не відмовилися від польотів в аеропорти РФ".
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