Росія продовжила заборону на польоти в центрі та на півдні країни до 7 квітня

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) вшосте продовжила заборону на польоти в 11 аеропортів центральної частини і півдня країни. Цього разу до 7 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

Повідомляється, що до 03:45 за московським часом 7 квітня продовжено заборону польотів в аеропорти Анапи, Бєлгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону і Елісти. Також заборонені польоти в окупований Сімферополь.

Авіакомпаніям як і раніше рекомендується використовувати аеропорти Сочі, Волгограда, Мінеральних Вод, Ставрополя і Москви. Решта аеропортів Росії, включаючи міжнародні, працюють в звичайному режимі.

Зазначимо, обмеження на польоти всередині Росії були введені 24 лютого після вторгнення в Україну.