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Россия продлила запрет на полеты в центре и на юге страны до 7 апреля

Фото: Россия остановила работу 11 аэропортов (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) в шестой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга страны. На этот раз до 7 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что до 03:45 по московскому времени 7 апреля продлен запрет полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты. Также запрещены полеты в оккупированный Симферополь.

Авиакомпаниям по-прежнему рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Отметим, ограничения на полеты внутри России были введены 24 февраля после вторжения в Украину.

Напомним, о ситуации с авиасообщением в стране-агрессоре читайте в материале "Двойные стандарты. Какие авиакомпании не отказались от полетов в аэропорты РФ".

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