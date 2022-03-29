Подвійні стандарти. Які авіакомпанії не відмовилися від польотів в аеропорти РФ

Рейси виконують перевізники із Середнього Сходу та Азії

Санкції ЄС для авіації РФ через війну в Україні ускладнили російським авіакомпаніям польоти за кордон і змусили ряд зарубіжних перевізників призупинити виконання рейсів "через експлуатаційні обмеження".

Але для росіян небо повністю не "закрилося" - на російському ринку залишаються близько двох десятків компаній з інших країн, які продовжують виконувати рейси в Росію.

TRAVEL РБК-Україна зібрало список перевізників, які продовжують літати в аеропорти РФ.

На сьогоднішній день залишилося небагато компаній, які виконують нечасті рейси в Росію - вони літають переважно в країни ближнього зарубіжжя, підрахували в "УНІАН" і Telegram-каналі "ТурСовет".

Фото: Літак авіакомпанії EgyptAir (wikipedia.org)

Наводимо список авіакомпаній, літаки яких приземляються в російських аеропортах:

Європа:

сербський Air Serbia - компанія скоротила кількість рейсів до Москви, але планує літати також в Санкт-Петербург, Краснодар і Сочі.

Колишні радянські республіки:

Belavia (Білорусь);

Air Moldova (Молдова);

Aircompany Armenia (Вірменія);

Turkmenistan Airlines (Туркменістан);

Uzbekistan Airways і Qanot Sharq (Узбекистан);

SCAT Airlines (Казахстан);

Avia Traffic (Киргизстан);

Somon Air (Таджикистан).

Середній Схід і Туреччина:

FlyDubai, Emirates Etihad Airways, Wizz Air Abu Dhabi (ОАЕ);

Qatar Airways (Катар);

El Al (Ізраїль);

Gulf Air (Бахрейн);

Mahan Air (Іран);

Turkish Airlines, Pegasus Airlines (Туреччина).

Азія:

Air India (Індія);

Air China (Китай);

Ariana Afghan Airlines (Афганістан).

Африка:

EgyptAir (Єгипет).

Латинська Америка:

Conviasa (Венесуела).

Нагадаємо, ми писали, яка популярна авіакомпанія призупинила рейси в Росію.