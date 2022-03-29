Подвійні стандарти. Які авіакомпанії не відмовилися від польотів в аеропорти РФ
Рейси виконують перевізники із Середнього Сходу та Азії
Санкції ЄС для авіації РФ через війну в Україні ускладнили російським авіакомпаніям польоти за кордон і змусили ряд зарубіжних перевізників призупинити виконання рейсів "через експлуатаційні обмеження".
Але для росіян небо повністю не "закрилося" - на російському ринку залишаються близько двох десятків компаній з інших країн, які продовжують виконувати рейси в Росію.
TRAVEL РБК-Україна зібрало список перевізників, які продовжують літати в аеропорти РФ.
На сьогоднішній день залишилося небагато компаній, які виконують нечасті рейси в Росію - вони літають переважно в країни ближнього зарубіжжя, підрахували в "УНІАН" і Telegram-каналі "ТурСовет".
Фото: Літак авіакомпанії EgyptAir (wikipedia.org)
Наводимо список авіакомпаній, літаки яких приземляються в російських аеропортах:
- Європа:
- сербський Air Serbia - компанія скоротила кількість рейсів до Москви, але планує літати також в Санкт-Петербург, Краснодар і Сочі.
- Колишні радянські республіки:
- Belavia (Білорусь);
- Air Moldova (Молдова);
- Aircompany Armenia (Вірменія);
- Turkmenistan Airlines (Туркменістан);
- Uzbekistan Airways і Qanot Sharq (Узбекистан);
- SCAT Airlines (Казахстан);
- Avia Traffic (Киргизстан);
- Somon Air (Таджикистан).
- Середній Схід і Туреччина:
- FlyDubai, Emirates Etihad Airways, Wizz Air Abu Dhabi (ОАЕ);
- Qatar Airways (Катар);
- El Al (Ізраїль);
- Gulf Air (Бахрейн);
- Mahan Air (Іран);
- Turkish Airlines, Pegasus Airlines (Туреччина).
- Азія:
- Air India (Індія);
- Air China (Китай);
- Ariana Afghan Airlines (Афганістан).
- Африка:
- EgyptAir (Єгипет).
- Латинська Америка:
- Conviasa (Венесуела).
Нагадаємо, ми писали, яка популярна авіакомпанія призупинила рейси в Росію.