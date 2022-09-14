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Байден прокоментував успіхи ЗСУ на фронті: Прогрес значний, але шлях ще довгий

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Середа 14 вересня 2022 04:46
Байден прокоментував успіхи ЗСУ на фронті: Прогрес значний, але шлях ще довгий Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України. Однак попереду ще довгий шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, яке оприлюднило заяву президента США Джо Байдена.

"Очевидно, що українці досягли значного прогресу, але я думаю, що попереду ще довгий шлях", - сказав американський лідер.

На зпитання, чи вважає він поточний хід бойових дій "поворотним" моментом, Байден зазначив: "На це немає відповіді. Важко сказати".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів.

До слова, адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет оборонної допомоги для України.

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