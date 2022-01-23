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Росія пригрозила Україні у разі "провокацій" на Донбасі

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Донбас, Неділя 23 січня 2022 16:05
Росія пригрозила Україні у разі "провокацій" на Донбасі Фото: керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов (facebook.com/RusArmscontrol)
Автор: Іванна Шовкун

У Росії пригрозили, що "не поставляться з терпінням", якщо Україна або західні країни "влаштовуватимуть провокації на Донбасі проти російських громадян". При цьому стверджують, що Україна звинувачує РФ у намірі вторгнутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтина Гаврилова в ефірі YouTube-каналу "Ізолента Live".

"Все чітко було з'ясовано, і сказано, і попереджено. Ми терпіти не будемо, коли атакуватимуть наших громадян", - заявив дипломат.

За його словами, Київ і західні країни "намагаються прикрити можливі провокації з боку України", звинувачуючи Росію в намірі вторгнутися.

"Як начальник Генерального штабу заявив, що Росія на всі провокації може відповісти <...> і не дозволить своїх громадян ображати, а тим більше вбивати", - сказав Гаврилов.

Нагадаємо, минулої доби, 22 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 обстріли, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.

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