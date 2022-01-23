Росія пригрозила Україні у разі "провокацій" на Донбасі

У Росії пригрозили, що "не поставляться з терпінням", якщо Україна або західні країни "влаштовуватимуть провокації на Донбасі проти російських громадян". При цьому стверджують, що Україна звинувачує РФ у намірі вторгнутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтина Гаврилова в ефірі YouTube-каналу " Ізолента Live ".

"Все чітко було з'ясовано, і сказано, і попереджено. Ми терпіти не будемо, коли атакуватимуть наших громадян", - заявив дипломат.

За його словами, Київ і західні країни "намагаються прикрити можливі провокації з боку України", звинувачуючи Росію в намірі вторгнутися.

"Як начальник Генерального штабу заявив, що Росія на всі провокації може відповісти <...> і не дозволить своїх громадян ображати, а тим більше вбивати", - сказав Гаврилов.