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Німеччина передала результати проб Навального експертам ОЗХЗ

Берлін, Середа 09 вересня 2020 19:29
Німеччина передала результати проб Навального експертам ОЗХЗ
Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: РБК-Україна

Уряд Німеччини передав результати проб російського опозиціонера Олексія Навального експертам Організації по забороні хімічної зброї. При цьому Німеччина не бачить підстав для окремої передачі результатів Росії, оскільки вона також полягає в ОЗХЗ.

Про це заявила заступник офіційного представника уряду Мартіна Фіц, передає видання RP.

"Отруєння - це не справа між Німеччиною і Росією, а порушення угоди про хімічну зброю. Результати були передані Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), в якій Росія також складається", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше в ОЗХЗ висловила "серйозну заклопотаність" через повідомлення про отруєння Навального отрутою класу "Новачок".

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