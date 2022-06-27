Росія придумала свою версію вчорашніх ударів по Києву

Росія придумала власну версію вчорашніх ракетних ударів по Києву, звинувативши в цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ .

Російське відомство стверджує, що ракетний удар був нанесений по цехах заводу "Артем", де нібито вироблялися боєприпаси для реактивних систем залпового вогню. При цьому в Міноборони Росії запевнили, що чотири ракети досягли мети, а цивільна інфраструктура не постраждала.

У той же час ракетний удар по житловому будинку в Росії назвали "невдалою спробою перехопити ракету".

"Українські системи протиповітряної оборони, що складаються із зенітних ракетних комплексів С-300 та "Бук М1", спробували відбити удар, проте дві ракети С-300 були збиті "Буками". В результаті інциденту одна з ракет, імовірно, впала на житловий будинок", - заявили в Міноборони Росії.