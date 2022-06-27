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Росія придумала свою версію вчорашніх ударів по Києву

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Москва, Понеділок 27 червня 2022 15:46
Росія придумала свою версію вчорашніх ударів по Києву Фото: у РФ придумали свою версію ракетних ударів по Києву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія придумала власну версію вчорашніх ракетних ударів по Києву, звинувативши в цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Російське відомство стверджує, що ракетний удар був нанесений по цехах заводу "Артем", де нібито вироблялися боєприпаси для реактивних систем залпового вогню. При цьому в Міноборони Росії запевнили, що чотири ракети досягли мети, а цивільна інфраструктура не постраждала.

У той же час ракетний удар по житловому будинку в Росії назвали "невдалою спробою перехопити ракету".

"Українські системи протиповітряної оборони, що складаються із зенітних ракетних комплексів С-300 та "Бук М1", спробували відбити удар, проте дві ракети С-300 були збиті "Буками". В результаті інциденту одна з ракет, імовірно, впала на житловий будинок", - заявили в Міноборони Росії.

Нагадаємо, вранці 26 червня російська ракета потрапила в житловий будинок у Шевченківському районі Києва.

Відомо, що в результаті обстрілу постраждали п'ятеро людей, ще один загинув.

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