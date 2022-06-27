Росія придумала свою версію вчорашніх ударів по Києву
Росія придумала власну версію вчорашніх ракетних ударів по Києву, звинувативши в цьому Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.
Російське відомство стверджує, що ракетний удар був нанесений по цехах заводу "Артем", де нібито вироблялися боєприпаси для реактивних систем залпового вогню. При цьому в Міноборони Росії запевнили, що чотири ракети досягли мети, а цивільна інфраструктура не постраждала.
У той же час ракетний удар по житловому будинку в Росії назвали "невдалою спробою перехопити ракету".
"Українські системи протиповітряної оборони, що складаються із зенітних ракетних комплексів С-300 та "Бук М1", спробували відбити удар, проте дві ракети С-300 були збиті "Буками". В результаті інциденту одна з ракет, імовірно, впала на житловий будинок", - заявили в Міноборони Росії.
Нагадаємо, вранці 26 червня російська ракета потрапила в житловий будинок у Шевченківському районі Києва.
Відомо, що в результаті обстрілу постраждали п'ятеро людей, ще один загинув.
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