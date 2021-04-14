Росія може вдатися до "обмеженого вторгнення" в Україну, - глава ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс не виключає, що Росія може вдатися до "обмеженого військового вторгнення" в Україну. За його словами, концентрація військ РФ вздовж українського кордону викликає занепокоєність.

Про це йшлося на засіданні спецкомітету з розвідки Сенату США.

"Думаю, що це може бути методом, щоб залякати українське керівництво, дати сигнал США... Це нарощування досягло тієї точки, коли може стати основою для обмеженого вторгнення. До цього повинні серйозно ставитися не тільки США, але й союзники", - наголосив глава ЦРУ.

Бернс зазначив, що, будучи послом в Росії у 2005-2008 роках, він засвоїв, що "не можна недооцінювати російське керівництво". Глава ЦРУ додав, що керівництво США розуміє серйозність ситуації.

"Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом (Росії - ред.) Путіним дуже ясно заявив про нашу серйозну стурбованість (концентрацією російських сил поблизу України - ред.)", - заявив він.