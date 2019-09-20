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Росія припиняє обмін фінансовою інформацією із Великою Британією

Новини » Політика    20.09.2019 - 02:41
Росія припиняє обмін фінансовою інформацією із Великою Британією
Ілюстративне фото (pixabay.com/joneybrain)

У березні 2019 року Лондон виключив Росію зі списку країн автоматичного обміну фінінформацією

Росія розглядає рішення припинити автоматично обмінюватися з Великою Британією фінансовою інформацією у відповідь на такі ж дії Лондона. Про це свідчить опублікований 19 вересня проект документа.

Згідно з цим документом, Велика Британія, а також острови Мен, Гернсі і Джерсі, які перебувають під її суверенітетом, повинні бути виключені з переліку країн, з якими Федеральна податкова служба Росії обмінюється фінансовою інформацію в автоматичному режимі.

Відповідний наказ може набути чинності з початку 2020 року.

З часу набуття ним чинності Росія припинить передавати Великій Британії дані про банківські рахунки британців у Росії за єдиним міжнародним стандартом (CRS) у рамках багатосторонньої угоди під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

У березні 2019 року Лондон виключив Росію з аналогічного списку країн.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер прокоментував можливість ослаблення міжнародних санкцій проти Росії, запевнивши, що санкції, запроваджені за окупацію Криму, будуть залишатися настільки довго, наскільки РФ продовжуватиме окупацію півострова.

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