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Волкер назвав умову ослаблення санкцій проти РФ

Новини » Політика    15.09.2019 - 22:27
Волкер назвав умову ослаблення санкцій проти РФ
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер заявив, що санкції можуть бути ослаблені, якщо РФ почне виконувати мінські угоди

Спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер прокоментував можливість ослаблення міжнародних санкцій проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ТСН.

Коментуючи можливе послаблення санкцій з Росії, Волкер запевнив, що санкції, введені за окупацію Криму, будуть залишатися настільки довго, наскільки РФ буде продовжувати окупацію півострова.

"Насамперед, ми ввели санкції за російську анексію Криму, а також з-за того, що росіяни не виконують мінські угоди. І через кілька інших причин, таких як атака на сім'ю Скрипалів у Великобританії. Якщо Росія буде виконувати мінські угоди так, як вона зобов'язалася це робити, тоді ми будемо розглядати ослаблення цих санкцій", - сказав він.

Волкер зазначив, що поки РФ не виконує мінські домовленості, тому нема грунту послаблювати будь-які з цих санкцій.

"Ми багато працюємо, самостійно і разом з ЄС, щоб бути впевненими, що санкції будуть залишатися до тих пір, поки Росія не виконає своїх зобов'язань", - запевнив Волкер.

Нагадаємо, 4 вересня комітет постійних представників Європейського союзу (Coreper) ухвалив рішення про продовження індивідуальних санкцій щодо РФ.

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Теми: Санкції проти РФ
Новини України Курт ВолкерСанкції проти Росії
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