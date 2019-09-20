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Россия прекращает обмен финансовой информацией с Великобританией

Новости » Политика    20.09.2019 - 02:41
Россия прекращает обмен финансовой информацией с Великобританией
Иллюстративное фото (pixabay.com/joneybrain)

В марте 2019 года Лондон исключил Россию из списка стран автоматического обмена фининформацией

Россия рассматривает решение прекратить автоматически обмениваться с Великобританией финансовой информацией в ответ на такие же действия Лондона. Об этом свидетельствует опубликованный 19 сентября проект документа.

Согласно данному документу, Великобритания, а также находящиеся под ее суверенитетом острова Мэн, Гернси и Джерси должны быть исключены из перечня стран, с которыми Федеральная налоговая служба России обменивается финансовой информацией в автоматическом режиме.

Соответствующий приказ может вступить в силу с начала 2020 года.

С момента вступления его в силу Россия прекратит передавать Великобритании данные о банковских счетах британцев в России по единому международному стандарту (CRS) в рамках многостороннего соглашения под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В марте 2019 года Лондон исключил Россию из аналогичного списка стран.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер прокомментировал возможность ослабления международных санкций против России, заверив, что санкции, введенные за оккупацию Крыма, будут оставаться настолько долго, насколько РФ будет продолжать оккупацию полуострова.

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