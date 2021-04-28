Росія попередила про "різанину" на Донбасі, якщо змінять мінські угоди

Росія проти зміни мінських угод. Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров каже, що зміни можуть призвести до "різанини на Донбасі".

Про це він заявив в інтерв'ю "РИА Новости", повідомляє прес-служба МЗС Росії .

Лавров нагадав про слова президента України Володимира Зеленського про плани взяти під повний контроль кордон з Росією, а вже після розібратися з виборами і амністією.

"Зрозуміло, що якщо вони зробили б так, якби їм хтось дозволив би зробити так, то там була б різанина за великим рахунком", - заявив міністр.

Також, за його словами, війни на Донбасі "можна і потрібно уникнути". Зазначимо, що бойові дії на сході України тривають вже восьмий рік.