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Росія попередила про "різанину" на Донбасі, якщо змінять мінські угоди

Автор: Анастасія Рокитна

Росія проти зміни мінських угод. Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров каже, що зміни можуть призвести до "різанини на Донбасі".

Про це він заявив в інтерв'ю "РИА Новости", повідомляє прес-служба МЗС Росії.

Лавров нагадав про слова президента України Володимира Зеленського про плани взяти під повний контроль кордон з Росією, а вже після розібратися з виборами і амністією.

"Зрозуміло, що якщо вони зробили б так, якби їм хтось дозволив би зробити так, то там була б різанина за великим рахунком", - заявив міністр.

Також, за його словами, війни на Донбасі "можна і потрібно уникнути". Зазначимо, що бойові дії на сході України тривають вже восьмий рік.

Нагадаємо, Україна підтверджує відведення військ РФ від кордону, але тільки в одному напрямку.

Зазначимо, в ОРДЛО зафіксували навчання російських найманців і скупчення бойової техніки на полігонах.

Крім того, бойовики 11 разів порушували "тишу" на Донбасі, поранений один військовий.

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