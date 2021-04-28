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Бойовики 11 разів порушували "тишу" на Донбасі: поранено одного військового

Новость на русском → Донбас, Середа 28 квітня 2021 08:14
Бойовики 11 разів порушували "тишу" на Донбасі: поранено одного військового Фото: один український військовий отримав поранення в результаті обстрілів бойовиків(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за вчора, 27 квітня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, бойовики відкривали вогонь по позиціях ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру біля Водяного, а поблизу Опитного-з протитанкового ракетного комплексу. Недалеко від Майорського ворог застосував ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Також противник вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів поблизу Талаківки, Луганського, Кам'янки та Павлополя. Біля Широкиного бойовики стріляли зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Військовослужбовцю оперативно надали медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби порушень "тиші" не зафіксовано.

Раніше РБК-Україна писало, що вчора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на вибуховому пристрої підірвався автомобіль з українськими військовими. В результаті один воїн помер, ще троє-отримали бойові травми.

Також повідомлялося, що від кулі снайпера на Донбасі помер військовий з Івано-Франківської області.

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