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Росія становить реальну загрозу безпеці Європи, - Міноборони Естонії

Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що Росія становить реальну загрозу для Європи і НАТО. При цьому він підкреслив, що РФ не бажає сама в світі і демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рostimees.

"Безпека нашого континенту і Альянсу знаходиться під реальною загрозою. Східний сусід Євросоюзу не бажає сам жити в мирі і демократії і не дає цього іншим. Деякі країни для нього всього лише території для завоювання, а не самостійні держави, де у народів є своя мова, культура і невід'ємне право вибирати свій шлях розвитку і, виходячи з цього, своїх партнерів", - заявив Лаанет.

Міністр також заявив, що Естонії більше не потрібно "відстоювати себе на самоті", тому що тепер у неї є "сильні союзники".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати і союзники дадуть відповідь рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, сторони продовжать діалог щодо "гарантій безпеки".

Додамо, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що сьогодні немає загрози відкритого нападу Росії.

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Російська ФедераціяЄвропаЕстонія