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Россия представляет реальную угрозу безопасности Европы, - Минобороны Эстонии

Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что Россия представляет реальную угрозу для Европы и НАТО. При этом он подчеркнул, что РФ не желает сама в мире и демократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рostimees.

"Безопасность нашего континента и альянса находится под реальной угрозой. Восточный сосед Евросоюза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим. Некоторые страны для него всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где у народов есть свой язык, культура и неотъемлемое право выбирать свой путь развития и, исходя из этого, своих партнеров", - заявил Лаанет.

Министр также заявил, что Эстонии больше не нужно "отстаивать себя в одиночестве", потому что теперь у нее есть "сильные союзники".

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и союзники ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину, стороны продолжат диалог по "гарантиям безопасности".

Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня нет угрозы открытого нападения России.

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