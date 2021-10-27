Росія запропонувала Молдові більш дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС, - FT

"Газпром" сказав, що знизить ціну, якщо країна буде готова внести поправки до своєї угоди про безмитну торгівлю з ЄС. Він також хотів, щоб Молдова відклала імплементацію правил ЄС, які потребують лібералізації газових ринків та посилення конкуренції, заявили джерела.

Кремль розглядає переговори щодо газу як частину ширшого політичного врегулювання з Молдовою після того, як минулого року до влади прийшла президент Майя Санду. Аналітики у сфері енергетики припускають, що Росія використовує позицію "Газпрому" як єдиного постачальника до Молдови, щоб чинити тиск на уряд країни, який прагне залишити "орбіту Москви" у напрямку Заходу, пише видання.

"Росіяни б'ють по країні в найслабше місце, у найбільш невідповідний момент", - повідомило одне з джерел, яке брало участь у переговорах.

Офіційні особи Молдови зустрінуться у середу в Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером, пише FT.