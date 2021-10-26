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Знову не з Росією. Молдова уклала новий контракт на постачання газу

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Кишинів, Вівторок 26 жовтня 2021 20:21
Знову не з Росією. Молдова уклала новий контракт на постачання газу Фото: Молдова уклала ще один контракт на постачання газу не з Росії (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Молдавський державний холдинг Energocom уклав контракт на пробне постачання газу з нідерландською компанією Vitol. Згідно з угодою, протягом завтрашнього дня, 27 жовтня, в Молдову буде поставлено 1 млн кубічних метрів блакитного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Point.

За даними видання, компанія Vitol виграла тендер, оголошений у вівторок вранці державним холдингом Energocom. Як зазначили в Агентстві публічної власності Молдови, нідерландський постачальник запропонував кращі умови постачання.

Згідно з контрактом, протягом 27 жовтня нідерландська компанія поставить в Молдову 1 млн кубометрів газу. Інших деталей угоди не повідомляються.

Нагадаємо, 25 жовтня Молдова вперше у своїй історії закупила газ не у Росії.

Зазначимо, сьогодні, 26 жовтня, НАК "Нафтогаз України" підписала з молдавською Energocom рамкову угоду про постачання газу.

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Нідерланди Молдова Газ
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