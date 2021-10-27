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Россия предложила Молдове более дешевый газ в обмен на ослабление связей с ЕС, - FT

Автор: Анастасия Рокитна

Российский "Газпром" предложил Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС. Россияне предложили отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times.

"Газпром" сказал, что снизит цену, если страна будет готова внести поправки к своему соглашению о беспошлинной торговле с ЕС. Он также хотел, чтобы Молдова отложила имплементацию правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции, заявили источники.

Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после того, как в прошлом году к власти пришла президент Майя Санду. Аналитики в сфере энергетики предполагают, что Россия использует позицию "Газпрома" как единого поставщика в Молдову, чтобы оказать давление на правительство страны, которое стремится покинуть орбиту Москвы в направлении Запада, пишет издание.

"Россияне бьют по стране в самое слабое место, в самый неподходящий момент", - сообщил один из источников, который принимал участие в переговорах.

Официальные лица Молдавии встретятся в среду в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, пишет FT.

Напомним, Молдова заключила новый контракт на поставку газа с Нидерландами.

Отметим, 25 октября Молдова впервые в своей истории закупила газ не у России.

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