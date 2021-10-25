Молдова вперше купила газ не в Росії. Переговори з "Газпромом" досі тривають
Уряд Молдови вперше в історії країни закупив газ не у Росії. Державний концерн Energocom підписав контракт з польською компанією PGNIG на постачання 1 мільйона кубометрів блакитного палива, яке буде доставлено завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину.
"Сьогодні, 25 жовтня 2021 року, між держкомпанією Energocom і польською компанією PGNiG укладено контракт на випробувальний термін в мільйон кубометрів природного газу", - написав Спину в Facebook.
Він підкреслив, що це перша в історії Молдови закупівля газу з альтернативних Росії джерел. Віцепрем'єр додав, що компанія Energocom оголосила тендер на постачання блакитного палива, на який відгукнулися 7 постачальників.
При цьому Спину зазначив, що уряд Молдови продовжує з Росією і "Газпромом" переговори про підписання довгострокового контракту на постачання газу.
Нагадаємо, молдавська делегація в Москві 22 жовтня не змогла домовитися про умови контракту про постачання газу з російським "Газпромом".
Після цього уряд країни оголосив про плани знайти альтернативних постачальників газу.
У відповідь на дії молдавської влади "Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови.