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Молдова вперше купила газ не в Росії. Переговори з "Газпромом" досі тривають

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Кишинів, Понеділок 25 жовтня 2021 19:58
Молдова вперше купила газ не в Росії. Переговори з "Газпромом" досі тривають Фото: Молдова вперше закупила газ не у Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Молдови вперше в історії країни закупив газ не у Росії. Державний концерн Energocom підписав контракт з польською компанією PGNIG на постачання 1 мільйона кубометрів блакитного палива, яке буде доставлено завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину.

"Сьогодні, 25 жовтня 2021 року, між держкомпанією Energocom і польською компанією PGNiG укладено контракт на випробувальний термін в мільйон кубометрів природного газу", - написав Спину в Facebook.

Він підкреслив, що це перша в історії Молдови закупівля газу з альтернативних Росії джерел. Віцепрем'єр додав, що компанія Energocom оголосила тендер на постачання блакитного палива, на який відгукнулися 7 постачальників.

При цьому Спину зазначив, що уряд Молдови продовжує з Росією і "Газпромом" переговори про підписання довгострокового контракту на постачання газу.

Нагадаємо, молдавська делегація в Москві 22 жовтня не змогла домовитися про умови контракту про постачання газу з російським "Газпромом".

Після цього уряд країни оголосив про плани знайти альтернативних постачальників газу.

У відповідь на дії молдавської влади "Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови.

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