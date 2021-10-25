Молдова вперше купила газ не в Росії. Переговори з "Газпромом" досі тривають

Уряд Молдови вперше в історії країни закупив газ не у Росії. Державний концерн Energocom підписав контракт з польською компанією PGNIG на постачання 1 мільйона кубометрів блакитного палива, яке буде доставлено завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину .

"Сьогодні, 25 жовтня 2021 року, між держкомпанією Energocom і польською компанією PGNiG укладено контракт на випробувальний термін в мільйон кубометрів природного газу", - написав Спину в Facebook.

Він підкреслив, що це перша в історії Молдови закупівля газу з альтернативних Росії джерел. Віцепрем'єр додав, що компанія Energocom оголосила тендер на постачання блакитного палива, на який відгукнулися 7 постачальників.

При цьому Спину зазначив, що уряд Молдови продовжує з Росією і "Газпромом" переговори про підписання довгострокового контракту на постачання газу.