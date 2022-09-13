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Росія пропонувала Україні переговори на тлі контрнаступу ЗСУ, - Стефанішина

Фото: Ольга Стефанішина, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські чиновники останнім часом пропонували Україні мирні переговори для того, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в коментарі France 24.

Журналіст французького видання запитав Стефанішину про те, чи пропонувала Росія переговори Україні на тлі масштабного просування українських військ.

"Все вірно. Вони хочуть, скажімо так, відвернути нашу увагу і зупинити те, що було стратегічно заплановано за місяць до цього. Це не той сценарій, який ми збираємося розігрувати", - підкреслила міністр.

За словами Стефанішиної, вона сподівається, що Україні разом з партнерами вдасться реалізувати всі військові і дипломатичні плани, щоб бути готовими до переговорів, коли настане відповідний для Києва момент.

"Необхідно, щоб ми використовували цей імпульс (контрнаступ - ред.) для масової деокупації нашої території, а потім, звичайно, ми будемо готові до переговорів, заснованим не на російських ультиматумах, а на чомусь, що дозволило б закінчити війну, але також і уникнути наступної війни на нашій землі, коли Росія зможе відновити свої резерви", - зазначила чиновниця.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від переговорів з Україною. Але чим більше відкладається початок діалогу, тим складніше буде домовитися.

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Ольга СтефанішинаВійна Росії проти України