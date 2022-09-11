"Москва знає, як досягати цілей". Лавров пригрозив Україні через відмову від переговорів

РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше буде домовлятися", - сказав він.

На думку Лаврова, Москва знає, як досягати своїх цілей.