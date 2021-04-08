Росія пропонувала залучити Януковича до роботи ТКГ, - Козак

Російська сторона в 2019 році пропонувала притягнути екс-президента України Віктора Януковича до переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі. Але українська сторона відмовилася.
Про це на прес-конференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак.
За його словами, в серпні 2019 році українська сторона обурилася присутністю діючих представників так званих "республік Донбас" в ТКГ.
"...вони запропонували, давайте стороною для обговорення будуть не ті, хто зараз, а депутати місцевих рад, які були обрані на виборах у 2010 році. Добре, давайте спробуємо, але якщо вам запропонують, виходячи з фундаментальних причин кризи, за стіл переговорів посадити президента, який був обраний в 2010 році? Відразу бажання обговорювати фундаментальні причини кризи пропали", - зазначив Козак.
Відзначимо, він мав на увазі колишнього президента Віктора Януковича. Він був обраний в 2010 році і в розпал Революції гідності у лютому 2014 втік до Росії. Російські ЗМІ у 2020 писали про його можливе залучення до переговорів по Донбасу після того, як Україна ввела до складу своєї делегації чотирьох представників окремих районів Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, раніше на прес-конференції в лютому 2019 року Янукович заявляв, що готовий просити про обмін полоненими особисто президента Росії Володимира Путіна. Він також закликав надати автономію Донбасу, щоб регіон залишався у складі України.
Відзначимо, в березні РНБО України запровадила національні санкції проти Януковича. Вони поширюються на все його майно та активи в Україні.