Росія пропонує Україні продовжити транзитний газовий контракт на рік

Росія пропонує Україні продовжити контракт на транзит газу на один рік після 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак в інтерв'ю російським ЗМІ.

Новак повідомив, що РФ готова запропонувати продовження контракту на існуючих юридичних умовах.

"З точки зору нормативної бази можна взяти старий контракт і продовжити його на якийсь час, як сказав президент, до одного року можна продовжити", - сказав Новак.

Він додав, що ціна на транзит газу через територію України повинна бути конкурентною порівняно з цінами на транзит по інших маршрутах.

"Що стосується української газотранспортної інфраструктури, це одна з інфраструктур, вона повинна на конкурентних умовах конкурувати з іншими, забезпечувати рівні конкурентні ціни на прокачування газу через цю інфраструктуру", - сказав Новак.

Як повідомляло РБК-Україна, на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі 19 вересня обговорювалися питання транзиту газу, а також поставок російського газу в Україну.

Міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель перед переговорами заявив, що Україна на тристоронніх газових переговорах з ЄС і Росією запропонує укласти контракт на транспортування 60 млрд кубометрів російського газу протягом 10 років.