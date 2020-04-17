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Пожежі наближаються до Білорусі, загрози для об'єктів ЧАЕС немає

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 15:49
Пожежі наближаються до Білорусі, загрози для об'єктів ЧАЕС немає
Фото: лісові пожежі (zt.dsns.gov.ua)

На гасіння направили пожежну авіацію

Пожежі в Житомирській області наближаються до кордону з Білоруссю, загрози для об'єктів Чорнобильської АЕС немає. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що в прикордонному з Білоруссю районі Житомирської області спостерігається сильне задимлення. ДСНС України вживає заходів, налагоджено комунікацію з Міністерством надзвичайних ситуацій Білорусі.

Також повідомляється, що на гасіння направили три пожежних літаки, продовжується нарощування сил і засобів. Заходи приймаються на випадок наближення вогню до державної кордоні.

Рятувальники відзначили, що у Київській області триває пролив окремих осередків тління.

"Загрози для критичних об'єктів, таких як "Укриття", "Вектор" та інших немає. Радіаційний фон по Києву і Київської області в межах норми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що смог у Києві не пов'язаний з пожежею в Чорнобильській зоні.

Раніше також Російська Федерація заявила про готовність до контактів з Україною по Чорнобилю і до збереження формату РФ-Білорусь-Україна по цій темі.

Лісові пожежі у Житомирській області: до гасіння залучили авіацію
Новини України ЖитомирБілорусьпожежа
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