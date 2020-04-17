Фото: будівля МЗС Росії (twitter.com/MID_RF)

Росія також готова до збереження формату РФ-Білорусь-Україна по цій темі

Росія заявила про готовність до контактів з Україною по Чорнобилю і до збереження формату РФ-Білорусь-Україна по цій темі, якщо його не будуть політизувати. Про це заявили в МЗС РФ, передають росЗМІ.

В російському МЗС заявили, що готові до збереження формату Росія-Білорусь-Україна через ситуацію у Чорнобилі.

Зазначимо, що сьогодні зранку київська влада повідомила, що пожежу у Чорнобилі затушили.

Нагадаємо, вчора через пожежі в Чорнобилі і Житомирської області столицю України накрив дим. Також учора у Києві почалася пилова буря. Причиною тому стали сильний вітер та низький рівень грунтових вод через безсніжну зиму.

Київська влада закликала громадян залишатися вдома через високу задимленість і наявність продуктів горіння у повітрі.

Додамо, що за повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, наявність продуктів горіння у повітрі не несе хімічної та радіологічної загрози.

Проте, в КМДА дали рекомендації для киян у зв'язку із задимленістю в повітрі. А також МОЗ України закликає людей не виходити вранці з дому і звертатися в лікарню при наявності симптомів.