Росія вже втратила в Україні понад 9 тисяч своїх солдатів, - Генштаб
Фото: Росія втрачає в Україні більше тисячі своїх солдатів щодня (УНІАН)
З початку російського вторгнення в Україну сумарні орієнтовні втрати противника склали: особовому складі - 9166 осіб. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 березня орієнтовно склали:
- особового складу - 9166 осіб,
- танків - 251 од,
- Бойових броньованих машин - 939 од,
- артилерійських систем -105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків - 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів - 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія вторглася до України 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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