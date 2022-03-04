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Россия уже потеряла в Украине более 9 тысяч своих солдат, - Генштаб

Новина українською →
Украина, Пятница 04 марта 2022 09:02
Россия уже потеряла в Украине более 9 тысяч своих солдат, - Генштаб Фото: Россия теряет в Украине более тысячи своих солдат ежедневно (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

С начала российского вторжения в Украину суммарные ориентировочные потери противника составили: личном составе - 9166 человек. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - 9166 человек,
  • танков - 251 ед,
  • Боевых бронированных машин - 939 ед,
  • артиллерийских систем -105 ед,
  • РСЗО - 50 ед,
  • средства ПВО - 18 ед.,
  • самолетов - 33 ед (уточняется),
  • вертолетов - 37 ед,
  • автомобильной техники - 404 ед,
  • легкие скоростные катера - 2 ед,
  • цистерн с ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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