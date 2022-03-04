Россия уже потеряла в Украине более 9 тысяч своих солдат, - Генштаб
Фото: Россия теряет в Украине более тысячи своих солдат ежедневно (УНИАН)
С начала российского вторжения в Украину суммарные ориентировочные потери противника составили: личном составе - 9166 человек. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили:
- личного состава - 9166 человек,
- танков - 251 ед,
- Боевых бронированных машин - 939 ед,
- артиллерийских систем -105 ед,
- РСЗО - 50 ед,
- средства ПВО - 18 ед.,
- самолетов - 33 ед (уточняется),
- вертолетов - 37 ед,
- автомобильной техники - 404 ед,
- легкие скоростные катера - 2 ед,
- цистерн с ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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