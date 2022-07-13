Росія втратила за добу ще 100 військових у війні проти України: де найбільше
Фото: Росія втратила вже близько 37 570 своїх військових в Україні (Getty Images)
За минулу добу російська армія втратила в Україні ще 100 своїх військових загиблими. Всього вже знищено близько 37 570 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 37570 (+100) осіб ліквідовано,
- танків - 1649 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 3832 (+3) од,
- артилерійських систем - 839 (+1) од,
- РСЗВ - 247 (+0) од,
- засоби ППО - 109 (+0) од,
- літаків - 217 (+0) од,
- гелікоптерів - 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2),
- крилаті ракети - 155 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5) од,
- спеціальна техніка - 67 (+1).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу пара штурмовиків Збройних сил України завдали удару по складу боєприпасів і скупченню противника в районі Новопетрівки Херсонської області.
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