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Росія втратила за добу ще 100 військових у війні проти України: де найбільше

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Україна, Середа 13 липня 2022 09:10
Росія втратила за добу ще 100 військових у війні проти України: де найбільше Фото: Росія втратила вже близько 37 570 своїх військових в Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу російська армія втратила в Україні ще 100 своїх військових загиблими. Всього вже знищено близько 37 570 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37570 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків - 1649 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 3832 (+3) од,
  • артилерійських систем - 839 (+1) од,
  • РСЗВ - 247 (+0) од,
  • засоби ППО - 109 (+0) од,
  • літаків - 217 (+0) од,
  • гелікоптерів - 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 67 (+1).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу пара штурмовиків Збройних сил України завдали удару по складу боєприпасів і скупченню противника в районі Новопетрівки Херсонської області.

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