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ЗСУ знищили реактивну установку "Ураган" і два склади боєприпасів, - ОК "Південь"

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Київ, Середа 13 липня 2022 02:59
ЗСУ знищили реактивну установку "Ураган" і два склади боєприпасів, - ОК "Південь" Фото: українські штурмовики завдали ударів по складах противника (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Пара штурмовиків Збройних сил України завдали удару по складу боєприпасів і скупченню противника в районі Новопетрівки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Три ворожих винищувачі намагалися перешкодити українській авіації шляхом пуску двох ракет "повітря-повітря", але безрезультатно. Саме ці ракети спричинили руйнування котельні поруч з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка і виникла пожежа в полі за містом.

Всього ж на південному напрямку за день українськими військовими знищено 30 солдатів противника, одну гаубицю, реактивну систему залпового вогню "Ураган", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 2 польових склади боєприпасів.

Нагадаємо, російські військові обстріляли мирне населення на горі Кременець в окупованому Ізюмі Харківської області.

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