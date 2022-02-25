RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія втратила близько 800 військових в ході атаки на Україну, - Міноборони

Автор: Артур Родивилов

Росія втратила близько 800 своїх військових в ході першого дня "масштабного" вторгнення в Україну. Також ЗСУ збили 7 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Крім того, підбито 6 вертольотів, 30 танків і 130 БМП.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про серйозні втрати з боку Росії.

Раніше українські військові збили ряд російських літаків у Луганській області. Крім того, були знищені два танки.

Також повідомлялося, що Російські танкові колони намагаються прорватися в Луганську область, українська сторона нав'язала їм бої.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України