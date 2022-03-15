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ЗСУ відбили ворожі атаки на Маріуполь і змусили відступити з втратами

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Маріуполь, Вівторок 15 березня 2022 01:25
ЗСУ відбили ворожі атаки на Маріуполь і змусили відступити з втратами Фото: українські військові (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові відбили спроби російських окупантів захопити Маріуполь, і завдали суттєвих втрат, змусивши відступити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили", - йдеться в оперативному зведенні.

Також у Генштабі зазначили, що артилерія та авіація ЗСУ нанесли вогневого ураження по скупченню військової техніки та колонам російських військ на маршрутах висування.

Так, за наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць ворожої автомобільної техніки.

"Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади", - йдеться в повідомленні.

Раніше радник глави ОПУ Олексій Арестович розповів, що зараз основні напрямки російських атак - це Маріуполь, зона ООС і Миколаїв.

Нагадаємо, що 14 березня з Маріуполя вдалося виїхати близько 160 автомобілям з людьми при евакуації з оточеного міста.

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