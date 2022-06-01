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Росія сконцентрувалася на Донбасі, але зробила себе вразливою в Херсонській області, - ISW

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Середа 01 червня 2022 07:02
Росія сконцентрувалася на Донбасі, але зробила себе вразливою в Херсонській області, - ISW Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Москва сконцентрувала свої сили на захопленні Донбасу, але тим самим вона створює вразливі місця у важливій для неї Херсонській області, де ЗСУ проводять контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Херсон є критичною територією, тому що це єдина область України, в якій російські сили утримують позиції на західному березі Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Експерти вважають, якщо Росія зможе зберегти сильний плацдарм в Херсоні, коли бойові дії припиняться, у неї буде дуже сильна позиція, з якої можна буде почати вторгнення в майбутньому.

З іншого боку, якщо Україна поверне Херсон, то вона опиниться в набагато сильнішій позиції, щоб захистити себе від майбутнього нападу Росії.

Цей стратегічний розрахунок повинен привести до того, що Кремль виділить достатню бойову міць для утримання Херсона. Але президент РФ Володимир Путін замість цього вирішив зосередити всі сили і ресурси у відчайдушній спробі захопити східні райони України.

"Тривалі успішні українські контрнаступи в Херсоні свідчать про те, що українське командування усвідомлює ці реалії і користується вразливими місцями, створеними рішеннями Путіна", - підкреслили військові експерти.

Нагадаємо, в ISW заявили, що зростаючі втрати серед молодших офіцерів РФ знизять можливості і бойовий дух окупантів.

Раніше експерти також говорили про те, що російські війська не зможуть швидко просунутися в Сєвєродонецьку Луганської області.

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