Росія постачає на Донбас озброєння в обхід спостерігачів ОБСЄ, - штаб

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації фіксує порушення Росією домовленостей Тристоронньої контактної групи. Росіяни продовжують постачати на окупований Донбасі озброєння та військову техніку.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Як розповіли у штабі, для того, щоб приховати переміщення сил та засобів, окупанти використовують грунтові дороги, що ведуть в обхід офіційних пунктів пропуску, аби їх не помітили спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Про один із випадків спостерігачі повідомили у звіті від 5 жовтня.

"На околиці Гусельщикового, що поблизу Новоазовська, де немає пунктів пропуску, спостерігачі ОБСЄ помітили білий автомобіль із написом "військова інспекція" російською мовою, який стояв біля автошляху. На цій самій дорозі вони побачили свіжі сліди від бойової машини піхоти, що ведуть до Патріотичного на Донеччині", - зазначили у командуванні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка фіксувала переміщення Росією на окупований Донбас боєприпасів та пального для підконтрольних їй збройних формувань.

Додамо, за минулу добу окупаційні сили двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.