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Россия поставляет на Донбасс вооружение в обход наблюдателей ОБСЕ, - штаб

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации фиксирует нарушение Россией договоренностей Трехсторонней контактной группы. Россияне продолжают поставлять на оккупированном Донбассе вооружение и военную технику.

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Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, для того, чтобы скрыть перемещение сил и средств, оккупанты используют грунтовые дороги, ведущие в обход официальных пунктов пропуска, чтобы их не заметили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ. Об одном из случаев наблюдатели сообщили в отчете от 5 октября.

"На окраине Гусельщиково, вблизи Новоазовска, где нет пунктов пропуска, наблюдатели ОБСЕ заметили белый автомобиль с надписью "военная инспекция" на русском языке, который стоял возле автодороги. На этой самой дороге они увидели свежие следы от боевой машины пехоты, ведущие к Патриотичному на Донетчине", - отметили в командовании.

Напомним, ранее украинская разведка фиксировала перемещение Россией на оккупированный Донбасс боеприпасов и горючего для подконтрольных ей вооруженных формирований.

Добавим, за минувшие сутки оккупационные силы дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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