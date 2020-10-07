За добу бойовики двічі порушили тишу на Донбасі

Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Минулої доби, 6 жовтня, збройні формування РФ двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи. Від початку поточної доби, 7 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності ОТУ Схід противник відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї – неподалік Водяного.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 7 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

У районі проведення операції ситуація залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли позиції поблизу Новолуганського та Авдіївки.

Раніше повідомлялося, що контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відновив роботу після масштабних пожеж.