Росія спробує організувати нову газову війну, - Клімкін

Україна і ЄС наполягають на тому, що майбутні контракти необхідно укладати на основі європейських правил

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія спробує організувати нову газову війну по закінченню дії нинішніх домовленостей на транзит газу через Україну. Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Клімкін зазначив, що Україна і ЄС наполягають на тому, що майбутні контракти необхідно укладати на основі європейських правил, а Росія натякає на можливість таємних домовленостей.

"Упевнений, що Росія спробує організувати нову газову війну. Вірогідність цього дуже велика. Таку можливість розуміють наші партнери і кажуть, що до цього потрібно готуватися, збільшуючи запаси газу в наших сховищах. Зараз не тільки ми, але і Європа добре розуміє ймовірність російських провокацій", - сказав він.

Нагадаємо, влада Болгарії отримали лист від "Газпром експорту", в якому компанія повідомила про плани припинити транзит газу по Трансбалканському коридору з України в Туреччину з січня 2020 року.

РБК-Україна писало, що голова НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв не виключив можливості того, що з 2020 року російський "Газпром" без нового контракту може призупинити транзит газу через Україну.