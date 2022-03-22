Росія розуміє лише мову сили. Єрмак закликав ЄС надати Україні системи ППО

Зокрема, він звернувся до європейських партнерів. Він сказав, що українським воїнам для переходу в повноцінний наступ на окупантів може знадобитися більше збройних ресурсів.

"Хочу спитати наших європейських партнерів: то які ви насправді? Ви миролюбні чи слабкі? Чи ви дасте нам нарешті ту зброю, яка дозволить Україні лишитись незалежною суверенною державою у міжнародно визнаних кордонах? Ви нарешті відкриєте нам повноцінний ленд-ліз? Чи надалі з занепокоєнням дивитиметься, як перетворюються на уламки наші міста?", - сказав Єрмак.

Також він закликав ЄС закрити небо над Україною, або дати далекобійні системи ППО.

"Ваш страх ескалації живить агресію. Ваша рішучість стримає її. Чітко артикульована позиція "Ми будемо збивати літаки, які є знаряддям терору. Ми будемо нищити ті засоби російської ППО, які атакуватимуть нашу повітряну поліцію" - ось, що нам потрібно", - додав він.