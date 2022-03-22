RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія розуміє лише мову сили. Єрмак закликав ЄС надати Україні системи ППО

Андрій Єрмак (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 27-й день руйнує українські міста та вбиває людей. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російське керівництво розуміє лише мову сили й завжди плутає миролюбність зі слабкістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника.

Зокрема, він звернувся до європейських партнерів. Він сказав, що українським воїнам для переходу в повноцінний наступ на окупантів може знадобитися більше збройних ресурсів.

"Хочу спитати наших європейських партнерів: то які ви насправді? Ви миролюбні чи слабкі? Чи ви дасте нам нарешті ту зброю, яка дозволить Україні лишитись незалежною суверенною державою у міжнародно визнаних кордонах? Ви нарешті відкриєте нам повноцінний ленд-ліз? Чи надалі з занепокоєнням дивитиметься, як перетворюються на уламки наші міста?", - сказав Єрмак.

Також він закликав ЄС закрити небо над Україною, або дати далекобійні системи ППО.

"Ваш страх ескалації живить агресію. Ваша рішучість стримає її. Чітко артикульована позиція "Ми будемо збивати літаки, які є знаряддям терору. Ми будемо нищити ті засоби російської ППО, які атакуватимуть нашу повітряну поліцію" - ось, що нам потрібно", - додав він.

Раніше ми повідомляли, що Єрмак назвав позиції, за якими Україна ніколи не поступиться в переговорах.

Також ми писали, що Єрмак розповів про веб-платформу для збору інформації про порушення окупантами прав людини.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ЄрмакВторгнення Росії до України