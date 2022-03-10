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Єрмак розповів про веб-платформу для збору інформації про порушення окупантами прав людини

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Четвер 10 березня 2022 01:28
Єрмак розповів про веб-платформу для збору інформації про порушення окупантами прав людини Фото: Андрій Єрмак, голова офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак розповів про створення міжурядової веб-платформи для збору та обробки інформації про порушення прав людини Росією у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОПУ.

Це веб-платформа https://humanrights.gov.ua/

Щоб зафіксувати порушення прав людини та/або скоєний злочин, необхідно:

  • заповнити форму,
  • описати факт порушення прав людини окупантами,
  • долучити наявні докази (фото-, відеоматеріали, документи, інформацію про свідків, жертви).

Вся інформація і свідки, які надасть її, перебуватимуть під надійним захистом, проінформували в ОПУ.

Відомості будуть розроблені кваліфікованою командою юристів і підготовлені для захисту інтересів України. Доказова база буде використана тільки у судових справах України проти РФ з дотриманням міжнародних стандартів правосуддя.

"Зібрані факти будуть використані як докази для захисту та представництва України у Європейському суді з прав людини та Міжнародному суді ООН", - повідомив Єрмак.

Керівник ОПУ зазначив, що президент Володимир Зеленський своїм указом вже уповноважив відповідальних осіб на представлення та захист інтересів України в Міжнародному суді в Гаазі у справі проти Росії за звинуваченнями в геноциді.

Цю міжурядову платформу створили при координації ОПУ, Мін'юсту, МЗС і представництва президента України в Автономній Республіці Крим, і за підтримки партнерів, пояснила заступник керівника Офісу глави держави Юлія Соколовська.

"Отримана інформація дасть змогу притягати до відповідальності Російську Федерацію та відстоювати інтереси України на міжнародних судових майданчиках", - додала вона.

Нагадаємо, перед тим, як Російська бомба знищила пологовий будинок у Маріуполі, речник МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про те, що там нібито "влаштували вогневі позиції". Таким чином вона підтвердила обстріл росіянами лікарні.

Раніше в ООН повідомили, що за час війни в Україні загинули 474 цивільних, майже 900 отримали поранення. Такі дані були зібрані станом на 7 березня.

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Андрій Єрмак Офіс президента Війна Росії проти України
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