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Росія може купувати сотні БМП щодня: посол розкритикував Німеччину через імпорт нафти

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Понеділок 13 червня 2022 12:52
Росія може купувати сотні БМП щодня: посол розкритикував Німеччину через імпорт нафти Фото: Андрій Мельник, посол України в Німеччині (mfa.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Через імпорт нафти, Німеччина щодня виплачує Росії сотні мільйонів євро. Завдяки такому фінансуванню, країна-окупант здатна й надалі підтримувати війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла Німеччини в Україні

"Німеччина слухняно допомагає фінансувати війну Росії: лише на сотні мільйонів євро, що перераховуються до Москви за імпорт російської нафти, Путін (Володимир Путін, президент Російської Федерації, - ред.) міг би купити понад 300 "Мардерів". Щодня!", - пише Мельник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Мельник розкрив свої очікування від майбутнього візиту канцлера Олафа Шольца до Києва.

Тим часом Німеччина планує допомогти України з вирішенням питання щодо експорту зерна. Країна планує створити грошовий фонд для прискорення цього процесу.

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