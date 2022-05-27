ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Херсонській області окупанти розшукують маріупольців, щоб відправити додому

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 27 травня 2022 18:42
У Херсонській області окупанти розшукують маріупольців, щоб відправити додому Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Самопроголошена влада спільно з Росгвардією розшукують жителів Маріуполя, які переїхали до Херсонської області. Людей хочуть повернути до Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, військові РФ встановлюють місця компактного розселення і поодинокого розміщення маріупольців. Вже готують автобуси для повернення їх до міста.

"Повідомляйте рідним та близьким, хто знайшов тимчасове укриття в Херсоні про небезпеку. Краще на кілька днів поїхати до навколишніх населених пунктів до з’ясування рівня загрози", - написав Петро Андрющенко.

Також він повідомив, що стежитиме за подіями, але "факт перетворення Маріуполя на гетто для українців є безспірним".

Нагадаємо, військово-політичне керівництво РФ активізувало трансляцію пропаганди на окупованих територіях України.

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни планують використати клубні автобуси футбольної команди Маріуполь для пропаганди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу